CÔTE D'IVOIRE - La chaîne américaine de fast-food KFC ouvre son premier restaurant à Abidjan

La chaîne américaine de fast-food, de renommée mondiale KFC a ouvert ce lundi 23 avril 2018 son tout premier restaurant dans la capitale économique ivoirienne Abidjan. Ce restaurant, dont l’inauguration a enregistré la présence de nombreux diplomates américains et Européens ainsi que des personnalités administratives, politiques et coutumières ivoiriennes, est le fruit d’un partenariat entre l’enseigne américaine et l’entreprise Vivo Energy, promotrice des produits pétroliers Shell en Côte d’Ivoire.Grant Wheatley, principal Operator de la chaîne américaine de restauration rapide pour la Côte d’Ivoire s’est félicité du partenariat entre sa structure et Vivo Energy, à l’origine ce jour de l’ouverture du premier KFC dans le quartier chic de zone 4, dans la commune de Marcory, sur la Rue Pierre et Marie Curie.La venue de KFC dans la capitale économique ivoirienne est quelque chose de ‘’magnifique’’, a estimé Grant Wheatley, eu égard à la place qu’occupe la Côte d’Ivoire dans la sous région. Tout en promettant un ‘’avenir radieux’’ à la collaboration entre les deux groupe, le principal Opérator KFC à Abidjan a indiqué que la maison restera fidèle à sa ligne, qui fait sa réputation, en proposant aux clients ses recettes originales de poulets KFC, à savoir des poulets épicés, panés et croustillants, des sandwichs et des hamburgers ainsi que de la boisson.La Direction envisage dans les prochains mois autoriser l’ouverture du restaurant 24h/24. Fidèle à sa ligne, le restaurant d’Abidjan offre un confort aux clients avec un service wifi gratuit.Le Groupe s’est engagé à utiliser les poulets locaux, produits par l’entreprise coqivoire. Ceci en réponse aux rumeurs selon lesquelles ‘’KFC avait voulu importer ses poulets’’. Projet que, selon ces mêmes rumeurs, ‘’le gouvernement ivoirien voyait d’un mauvais œil, parce que pouvant avoir un impact sur les opérateurs locaux de la volaille et sur les emplois’’. Après la chaîne américaine de fast-food, Burger King qui s’est installée dans le nouveau centre commercial Playce dans la commune de Marcory en 2016, KFC devient la deuxième chaine de fast-food d’origine américaine à s’installer dans le pays.Le restaurant quoiqu’ouvert officiellement ce lundi, sera accessible au grand public à partir du 28 avril prochain, a fait savoir le principal operator, Grant Wheatley. Avec l’ouverture du Restaurant d’Abidjan, la chaîne américaine de fast-food KFC est désormais présente dans 119 pays à travers le monde.