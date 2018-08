CÔTE D'IVOIRE - La Jeunesse du Pdci-Rda et la Jeunesse de l’EDS annoncent "des actions démocratiques"

Ce jour, Jeudi 30 Août 2018 à 11h00, à la Maison de la presse sise à Abidjan-Plateau, les délégations de la Jeunesse de Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (Jeunesse-EDS) et les Jeunesses du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (JPDCI) ont eu une séance de travail.

Les délégations étaient conduites respectivement par KOUA Justin, Président de la Jeunesse-EDS, YAO Innocent Président de la JPDCI-Rurale et Docteur ANAMAN YABO NARCISSE représentant KOUASSI Valentin, Président de la JPDCI-Urbaine.



1- Ces organisations de Jeunesse ont examiné les questions suivantes :

1-1 La réforme de la Commission électorale indépendante avant les élections locales du 13 octobre 2018 ;



1-2 La libération des prisonniers militaires et le retour sécurisé des exilés ;



1-3 La transformation de l’ordonnance d’amnistie en une loi d’amnistie ;



1-4 Le martyr que subissent les cadres non alignés au parti unifié dans l’administration publique et parapublique.



2- Au cours de cette rencontre, les débats se sont déroulés dans une ambiance conviviale. Ils ont été dirigés par le Président de la Jeunesse-EDS, KOUA Justin.

Après avoir présenté ses civilités, le Président de séance a situé le cadre de cette rencontre en justifiant le choix des différents sujets. A sa suite, le Président de la JPDCI-Rurale, YAO Innocent, chef de délégation de la JPDCI etle Président de la JPDCI-Urbaine, KOUASSI Valentin, représenté par Docteur ANAMAN YABO NARCISSE, après s’être réjoui de la tenue de cette rencontre ils ont exprimé leur vision d’une Côte d’Ivoire réconciliée avec elle-même.

En accord sur la question de la réconciliation nationale et les points débattus, ces organisations de jeunesse ont manifesté leur volonté commune de mener conjointement des actions démocratiques.

A cet effet, elles ont arrêté le principe de la tenue d’une conférence de presse conjointe, le Mercredi 5 septembre 2018. Cette conférence de presse énoncera le contenu des actions démocratiques qui seront organisées par la Jeunesse-EDS, la JPDCI-Rurale et la JPDCI-Urbaine



Fait à Abidjan, le Jeudi 30 Août 2018