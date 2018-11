CÔTE D'IVOIRE - "La Collection fantôme" : Un appel à la protection et à la sauvegarde des biens culturels

La directrice du Musée des civilisations de Côte d’Ivoire, Silvie Memel Kassi, suite au vol d’une centaine d’œuvres d’art, avait indiqué l’urgence d’une mobilisation générale pour la protection et le développement du musée.C’est sous l’égide du Ministère de la Culture et de la Francophonie que le Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire, la Fondation Tapa pour les arts et la culture et l’association l’Art (sans)frique ont organisé, le 22 novembre 2018, à Abidjan-Plateau, le lancement du projet « La Collection Fantôme ».Il faut souligner que cette collection est un appel à la protection et à la sauvegarde des biens culturels. Ce projet est à la fois porté par les artistes et le monde de la culture. Il s’agit à travers ce projet d’un ensemble de réponses au questionnement que soulève le phénomène du trafic illicite des biens culturel dont le Musée des Civilisations fut une victime lors de la crise postélectorale de 2010.