CÔTE D'IVOIRE - LE CORPS DE D.J. ARAFAT A-T-IL DISPARU ?

Depuis quelques jours, des informations non fondées font état de la disparition du corps de l’artiste DJ Arafat à Ivosep.Ces informations, véhiculées par des personnes animées de mauvaises intentions, sont en réalité fausses.La Direction Générale d'IVOSEP, tient à rassurer la famille du défunt que le corps de leur fils, DJ ARAFAT, est bel et bien au sein d’IVOSEP à Treichville et bénéficie de tous les soins rattachés aux défunts. Des mesures sécuritaires ont été prises en raison de la popularité du défunt.Elle met donc en garde toutes les personnes auteurs de ces informations mensongères, qui portent atteinte à la notoriété de l’établissement et sont susceptibles d’entraîner des troubles à l’ordre public, qu’elle se réserve le droit d’engager contre elles des poursuites judiciaires.