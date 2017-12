CÔTE D'IVOIRE - LA VIOLENCE EST DEVENUE MAÎTRESSE DU JEU

Aujourd’hui en Côte d’Ivoire, il n’y a qu’un langage qui a des chances certaines d’être compris et écouté : la violence. Ce sont les violents qui sont récompensés.

Bédié a été renversé dans la violence, d’un putsch militaire. Laurent Gbagbo, après avoir été attaqué, a été éjecté dans la violence d’un coup d’État constitutionnel. Les 8.400 soudards qui sont entrés en violente mutinerie au son des rafales et crépitements de Kalach, ont obtenu chacun 15 millions de nos francs.

Les Microbes, ces délinquants présentés officiellement comme des «enfants en conflit avec la loi» pour mieux les caresser dans le sens du poil (à l'instar des rebelles ivoiriens baptisés pompeusement Forces nouvelles), dépouillent les uns, agressent les autres à coups de violence. Etc. Etc.

Le message a été compris et bien reçu dans nos lycées et collèges. Le phénomène, au départ marginal, de l’anticipation des congés par les élèves est ainsi devenu désormais national. Et prend des proportions inquiétantes: des postes de police et de gendarmerie sont attaqués, des actes de sabotage et de violence sont orchestrés, etc. pour obtenir la fermeture des établissements et aller en congé avant la lettre, partout sur toute l’étendue du territoire.

Le pays récolte ce que la sédition a semé: en lieu et place de la présumée injustice induite par la politique dite de xénophobie et d’Ivoirité, les actions de subversion et de déstabilisation ont introduit durablement le désordre qui, d’institutionnel, est devenu une gangrène sociale.

Houphouët-Boigny (photo) avait prévenu : «Je préfère l’injustice au désordre. L’injustice, on peut la réparer; le désordre, on sait quand il commence mais on ne sait jamais quand il finit», disait-il à raison. La Côte d’Ivoire l’apprend à ses dépens.



Ferro M. Bally