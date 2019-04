CÔTE D'IVOIRE - L’ex-première dame Simone Gbagbo en tournée à l’Ouest

L'ex-première dame, Simone Gbagbo, est en tournée dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire, notamment à Guiglo dans la région du Cavally, depuis jeudi.



Mme Gbagbo a assuré les militants sur l'éminent retour de l'ancien président Laurent Gbagbo, avant de clamer la victoire de son parti en 2020. "2020 est déjà gagné dans le Cavally", a-t-elle dit, à la place de la paix Félix Houphouët-Boigny.



Elle était accompagnée à ce rassemblement politique des personnalités, à savoir Hubert Oulai, Émile Guieroulou, Lazare Koffi Koffi, Lida Kouassi, Sokoury Bohui.



L'ancienne député d'Abobo a exhorté ses militants et partisans à s'organiser afin d'avoir leurs papiers administratifs pour l'échéance électorale de 2020. "Le pardon, la réconciliation et la paix des cœurs sont primordiales pour le pays", a -t-elle insisté.



Elle s'était rendue, auparavant à la préfecture de Guiglo, pour rendre les civilités au préfet de région et préfet du département de Guiglo, Doumbia Yacouba.



AIP