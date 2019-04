CÔTE D'IVOIRE - L’arrivée de Ivanka Trump à Abidjan : Les dessous d’une visite à double faces

Arrivée à Abidjan (capitale économique ivoirienne), Ivanka Trump a échangé avec le vice-président, Daniel Kablan Duncan en l’absence du Président de la République, Alassane Ouattara.Selon plusieurs sources concordantes, les échanges entre les deux personnalités et leurs différentes délégations ont portées sur la l’autonomisation économique des femmes, la scolarisation des filles, la coopération commerciale entre les Etats-Unis et la Côte d’Ivoire et surtout sur les prochaines élections présidentielles de 2020.