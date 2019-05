CÔTE D'IVOIRE - Kouadio Konan Bertin dit K.K.B. : « Œuvrons pour le retour de Gbagbo et de Blé Goudé en Côte d’Ivoire»

À cette occasion, KKB a demandé à ses interlocuteurs d’œuvrer pour le retour du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, qui bien qu’acquittés par la CPI, sont encore en Europe.

« Récemment, j’étais à Bruxelles où j’ai été reçu par le président Laurent Gbagbo. Nous avons parlé entre autres de la nécessité de la réconciliation nationale dont il est le principal pilier. Je lui ai suggéré la posture de Nelson Mandela, qui a pardonné à ses bourreaux, en dépit des 27 ans qu’il a passés en prison. Et vous les chefs et ses parents que vous êtes, vous devez œuvrer à la réconciliation nationale, malgré la souffrance que vous avez endurée. Cela, en changeant de discours. Nous devons tous travailler au retour du président Gbagbo et de Charles Blé, car ils n’ont rien à faire là où ils sont actuellement. Nous savons tous que la chose qui va sécher toutes les larmes, en Côte d’Ivoire, c’est bien le retour de Gbagbo et de Blé Goudé », a déclaré KKB. Selon lui, c’est pour expliquer cette nécessité de réconciliation nationale et de paix, qu’à son retour de Bruxelles, il a rencontré le chef de l’État Alassane Ouattara. « À mon retour de Bruxelles, je suis allé rencontrer le chef de l’État, pour lui dire d’aller plus loin dans sa mesure d’apaisement qui a consisté à libérer des prisonniers politiques. Je lui ai demandé de libérer les quelques gendarmes et militaires encore détenus. Je lui ai également suggéré le dialogue avec le président Gbagbo », a indiqué l’ancien président de la jeunesse du PDCI-RDA.

Pour KKB, les Ivoiriens ne doivent plus prendre des armes pour des questions politiques. « Je ne peux pas accepter qu’on tue un être humain à cause de la politique, car la politique est un jeu. Je ne peux pas accepter qu’on brûle le FPI. Je suis certes du PDCI, mais le FPI est ma maison, parce que presque tous mes parents y militent », a expliqué KKB qui soutient que son nouveau combat consiste désormais à la promotion de la paix en Côte d’Ivoire.



De notre correspondant à Abidjan

Modeste Gbopo