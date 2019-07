CÔTE D'IVOIRE - Journée mondiale de la femme africaine : Simone Gbagbo à Abobo

« La contribution de la femme leader africaine dans le processus de réconciliation nationale », est le thème de cette cérémonie organisée par les femmes de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), présidée par le professeur Georges Armand Ouégnin.



C'est Mme Michaëlle Liade, présidente du comité d'organisation, qui va planter le décor de cette cérémonie, non sans remercier Mme Simone Ehivet Gbagbo la marraine et sa délégation.

Prenant la parole, l’ex-première Dame de Côte d’Ivoire, va rappeler que cette journée mondiale de la femme africaine a été adoptée par les Nations unies (ONU) depuis 1963. Selon Simone Gbagbo, ex-députée de la commune d’Abobo, cette cérémonie a pour but de prôner au sein de la gente féminine ivoirienne, toutes tendances politiques confondues, notamment la paix, la réconciliation, le respect des lois et institutions de la République.



Quant à la parlementaire Bamba Massani, abordant le thème de cette cérémonie, dira que la réconciliation, consiste avant toute chose à rétablir l'unité entre les belligérants ou entités en discorde. Pour elle, la femme leader est une femme qui a confiance en elle, compatissante, aussi battante que solidaire, avec une bonne capacité de management. « La femme leader en Côte d'Ivoire doit s'approprier la réconciliation nationale, identifier les autres femmes leaders du pays, quel que soit leur domaine d'influence et de compétence, afin de participer au processus de réconciliation nationale », a-t-elle indiqué.



Par ailleurs la conférencière a invité le pouvoir politique actuel, à travailler impérativement à la réconciliation nationale, en libérant tous les hommes politiques et militaires encore en détention, et à assurer le retour au bercail de tous les exilés.



De notre correspondant à Abidjan

Jacob BLAGUE