CÔTE D'IVOIRE - Jeannot Ahoussou se retire de la présidence du Conseil régional du Bélier pour des raisons de « convenance personnelle »

Yamoussoukro-Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, a décidé vendredi, 24 heures après son élection à la tête de l’institution, de se retirer de son poste de président du conseil régional du Bélier pour des « convenances strictement personnelles ».



Le tout premier président du premier Sénat de Côte d’Ivoire a souligné, lors d’une session extraordinaire du Conseil régional du Bélier, tenue à son siège à Toumodi, que contrairement à ce que pensent certaines personnes, « il n’y a pas d’incompatibilité, le sénateur, c’est le même titre que le député ».



« J’ai jugé utile de me retirer par honnêteté intellectuelle comme je l’ai fait en décembre 2010 quand le président de la République a bien voulu me nommer ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la Justice pour éviter le conflit d’intérêts », a déclaré le nouveau président du Sénat.



« Aujourd’hui, je me trouve dans une situation un peu plus confortable puisque je m’en vais pour la mission que vous avez bien voulu me confier en m’élisant ici comme Sénateur et parce qu’ayant pris la tête du Sénat », a ajouté Jeannot Ahoussou Kouadio



Pour lui, le Sénat est à construire, et à bâtir « il faut donc que j’y mette toute mon énergie, tout mon amour, toute mon affection, avec bien sûr votre soutien permanent et constant, et je ne peux pas être là présent au conseil régional », a fait savoir le président du Sénat.



Le désormais ex-président du conseil régional du Bélier a proposé pour sa succession son premier vice-président, Yéboué Kouamé Kouassi Pascal pour continuer dans la cohésion l’œuvre de développement de la région pour le bien-être des populations.



Le président élu du Sénat ivoirien a informé de sa démission de son poste de député depuis le 30 mars, et promet faire de même très prochainement à l’Assemblée des régions et districts.



AIP