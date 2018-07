CÔTE D'IVOIRE - Jacques Séguéla conseille la publicité locale aux communicateurs ivoiriens

Le célèbre communicateur et publiciste, Jacques Séguéla, a affirmé, dans un entretien avec la presse, lors de la 6ème édition du rendez-vous de la communication, du marketing et de l’évènementiel (ASCOM) tenu, jeudi, à Abidjan-Plateau que l’Afrique doit privilégier la publicité locale.



« Je conseille aux africains de privilégier la publicité locale car les publicités conçues ailleurs sont déconnectées des réalités africaines »



Selon le publiciste, l’Afrique aura, dans quelques années, 400 millions de consommateurs c’est-à-dire plus de consommateurs que la Chine, l’Amérique, l’Europe, regrettant que ce grand marché soit négligé par des publicitaires internationaux.



Jacques Séguéla a conseillé que les jeunes entreprises de communications talonnent de tant à autres les géants et fassent de la publicité de la tendresse, de l’amour, du cœur et qu’Abidjan « le cœur de l’Afrique » soit le hub créatif de l’Afrique.



Communicateur et publiciste de renom, Jacques Séguéla était l'invité des ASCOM organisés chaque années par Russel Lohoré, journaliste et communicateur ivoirien résident en France.



AIP