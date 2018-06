CÔTE D'IVOIRE - Immeuble effondré à Yamoussoukro : 29 victimes recensées dont 9 décès selon Colonel Issa Sakho, Cdt du Gspm

Le colonel Issa Sakho, commandant du Groupement des sapeurs pompiers militaires (Gspm) venu, lundi, sur le site du drame, a livré le dernier bilan de 29 victimes dont 9 décès.« Ce lundi 18 juin 2018, à 13h30, on peut dire qu’on a un bilan de 29 victimes recensées dont neuf (09) décès sur le site. Je ne tiens pas compte des décès qui auraient pu survenir à l’hôpital. On a extrait la dernière victime hier (dimanche 17 juin 2018 Ndlr) vers 21h30 », a révélé le patron du Gspm.Selon Colonel Issa Sakho, à en croire les renseignements reçus des populations, des parents ainsi que des ouvriers survivants, il ne resterait plus personne sous les décombres.« Mais on reste encore dans le cadre d’un bilan provisoire, parce que tant que le site n’est pas totalement débarrassé, on ne va pas annoncer un bilan définitif. Donc actuellement toutes les fouilles ont été faites, l’opération qui reste à conduire cet après-midi, ce sera l’enlèvement de tous les gravats… Il faut dire que nous avons pu sortir des gravats, les victimes, en respectant leur intégrité physique, parce qu’aucune victime décédée n’a été amputée ou déchiquetée au cours de cette opération menée dans les règles de l’art », a-t-il précisé.Puis il a indiqué que les recherches vont être terminées lorsque tous les gravats qui se trouvent sur le site seront totalement enlevés.« J’espère, avec tous les engins et camions qu’on a, que jusqu’à demain matin, il n’y aurait plus rien », Colonel Issa Sakha a-t-il conclu.Cet immeuble de quatre niveaux en construction au quartier Millionnaire de Yamoussoukro s’est écroulé, le mercredi 13 juin 2018 aux environs de 12h. Ce jour-là, un blessé est décédé au Chr de Yamoussoukro, rappelle-t-on.