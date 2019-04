CÔTE D'IVOIRE - Il s'appelait Léon Gbizié

On ne le reverra plus au stade Robert Champroux d'Abidjan, casquette vissée sur la tête, à suivre ce football qu'il chérissait tant. Depuis mardi soir, le football ivoirien est frappé par le décès de Léon Gbizié, 69 ans, qui a rejoint son ami Laurent Pokou au paradis des grands attaquants du continent. Léon Gbizié, partout en Côte d'Ivoire, jouit du respect du public sportif qui reconnaît en lui un authentique buteur. Mais aussi, parce qu'il est le papa d'un certain Serge Aurier, parti très tôt du pays pour suivre sa maman en France.Il n'y a désormais que le capitaine des Eléphants pour témoigner de la complexité de sa relation avec ce géniteur qui l'aimait tant, le protégeait même lorsque la critique populaire s'est abattue sur lui après ses turpitudes, notamment sur les réseaux sociaux. Parce que nous avons eu le privilège de lecroiser parfois et de converser avec Léon, il a toujours été très pudique sur sa relation avec ce fils vedette, international comme lui, qui lui ressemble tant physiquement. Même visage, même sourire !