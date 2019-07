CÔTE D'IVOIRE - Hospitalisé au Chu de Cocody : Larry Cheick dans un état critique

Après plus de deux mois passés en clinique, l’artiste reggae, Larry Cheick, a été hospitalisé au Chu de Cocody, le 1er juillet, au petit matin. Jusqu’à ce mardi 2 juillet, il était encore sous assistance respiratoire.On le savait diabétique, maladie à la suite de laquelle on lui avait amputé une jambe. Après l’opération qui a été prise en charge par l’Etat de Côte d’Ivoire, le père de ‘’ Férima’’, ‘’Code pénal’’, ‘’Djamanan’’, ses chansons cultes, avait repris goût à la vie.Il était de plus en plus présent sur la scène musicale par des prestations à des festivals et à des spectacles d’artistes reggae. Il s’était tellement bien remis de son mal qu’il est devenu l’égérie de l’Unicef qui a lancé une campagne de sensibilisation au dépistage du diabète.Larry Cheick projetait même son retour, très bientôt, avec un nouvel album. Hélas, depuis quelques mois, le mal est revenu à la charge. De retour d’un voyage à Paris, au mois d’avril dernier, il s’est aperçu qu’il avait un furoncle à la cheville.