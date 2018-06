CÔTE D'IVOIRE - Guichet Unique Automobile/ Colonel Major Da Pierre : « C’est la Douane qui a découvert la fraude »

Le Directeur Général des Douanes Ivoiriennes, le Colonel Major DA Pierre Alphonse était l’invité de la 3ème édition de la Matinale de la Modernisation, une plateforme d’échanges initiée par le Ministère de la Modernisation de l’Administration et de l’Innovation du Service Public, le 31 mai 2018 au 20è étage de l’immeuble Sciam au Plateau. Il a exposé sur le thème : « Modernisation de l’Administration des Douanes, quels Défis ? ».Actualité oblige, la quasi-totalité des questions des journalistes a porté sur le dédouanement frauduleux de véhicules au Guichet Unique Automobile. Sans se dérober, le Colonel Major DA Pierre a expliqué à l’auditoire que les Douanes Ivoiriennes ne constituent qu’un maillon du Guichet Unique Automobile, géré par un acteur privé, en l’occurrence Côte d’Ivoire Logistique. Ce qui s’est passé sur cette plateforme, selon lui, c’est que l’on a contourné la Douane. Il a révélé à la presse et à l’auditoire que la fraude a été découverte par ses services. En effet, tout est parti du constat, fin 2017, d’insuffisances au niveau des recettes du Bureau des Douanes du Guichet Unique Automobile. Une enquête diligentée sur la plateforme a permis de confirmer la fraude et une plainte a été déposée auprès de la justice. Toutefois, le Colonel Major DA Pierre n’a pas souhaité entrer dans les détails pour ne pas s’immiscer dans l’enquête en cours.Au cours de son exposé, le Colonel Major DA Pierre a présenté le processus de modernisation des Douanes Ivoiriennes, les acquis des efforts de modernisation et les défis et perspectives. D’entrée de jeu, il a affirmé que la modernisation de l’administration ivoirienne est partie d’une vision de Président Félix HOUPOUËT-BOIGNY qui, très tôt, ambitionnait de faire de la Côte d’Ivoire, une grande nation. Pour ce qui est de l’administration douanière, elle a bâti son processus de modernisation autour de six axes majeurs, à savoir : la simplification et la sécurisation des procédures, le renforcement des contrôles sur la base de l'analyse des risques, la modernisation des régimes suspensifs, la maitrise et la rationalisation des exonérations, le renforcement des contrôles après dédouanement et de la lutte contre la fraude, la modernisation de la gestion des ressources humaines, de l’organisation et de la conduite des opérations, le renforcement des systèmes d’information.Ces efforts de modernisation ont permis aux Douanes Ivoiriennes de disposer de solides acquis, notamment aux niveaux du management de la performance, de la simplification, de la facilitation, de la sécurisation de la procédure et de lutte contre la fraude. Elles ont aussi mis en place plusieurs services à valeur ajoutée. Ce qui vaut aujourd’hui à notre Douane d’être citée en référence, en matière de modernisation, tant en Côte d’Ivoire qu’à l’extérieur. En effet, plusieurs applications et outils de management permettent aux Douanes Ivoiriennes de travailler efficacement et de satisfaire leurs clients et usagers. Rappelons que la modernisation a permis aux Douanes Ivoiriennes d’améliorer leurs recettes qui sont passées de 973 milliards de F CFA en 2012 à 1723 milliards de F CFA en 2017.Toutefois, pour le Colonel Major DA Pierre, de nombreux défis restent à surmonter pour aboutir à une Douane moderne mais surtout pour doter la Côte d’Ivoire d’une Douane à la hauteur de ses ambitions de développement.