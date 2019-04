CÔTE D'IVOIRE - Guerre PDCI - RHDP : Ouattara se débarrasse de deux proches de Bédié

Denis Kah Zion, par ailleurs maire de Toulepleu et DG du confrère Le Nouveau Réveil, a été remplacé par N’goan Aka Mathias, ancien maire de Cocody, désormais cadre du RHDP. Quant à Rémi Allah Kouadio, il a ’’libéré le tabouret’’ au profit de Samba Coulibaly. Ces limogeages ne sont ni plus ni moins que la conséquence de la guerre qui oppose Henri Konan Bédié à Alassane Ouattara, sur la question du RHDP. En effet, le chef de l’État a engagé une véritable chasse aux sorcières contre les cadres du PDCI, depuis le refus d’Henri Konan Bédié d’adhérer au RHDP unifié. Les premiers cadres du PDCI à avoir fait les frais de cette purge en règle menée par le président du RHDP unifié ont été les ministres et présidents d’institution. Il s’agit entre autres de Thierry Tanoh, Allah Kouadio, Charles Diby Koffi, Jean Louis Billon, Niamien N’goran, etc. Ces cadres ont payé pour leur fidélité au PDCI et à son président. Cependant, certains cadres qui tenaient absolument à leur poste, n’ont pas hésité à abandonner le PDCI. Il s’agit notamment de Daniel Kablan Duncan, Kobenan Kouassi Adjoumani, Amédé Kouakou Koffi, Danho Paulin, Aouélé Aka, Alain Richard Donwahi, Jean Claude Kouasi, Fofana Siandou, François Amichia, Patrick Achi etc. qui se réclament aujourd’hui cadres du RHDP. Comme on le voit, pour Alassane Ouattara, la seule condition pour servir sous son règne, est de militer dans son parti. Pour preuve, Guillaume Soro, celui-là même qui l’a aidé à accéder au pouvoir en avril 2011 dans les conditions que tout le monde sait, a été contraint à la démission, pour avoir refusé d’adhérer au RHDP unifié. Le chef de l’État ne se contente pas de limoger les cadres anti-RHDP. Le président du RHDP se donne les moyens de les embastiller dans ses goulags. Cette pratique a été récemment dénoncée par l’ancien président du parlement ivoirien. En effet, lors d’un meeting à Dabakala, Soro a déclaré : « Quand Gbagbo était là, il ne mettait pas en prison Blé Goudé. Quand Bédié était là, il ne mettait pas KKB en prison. Pourquoi c’est au tour du nord que le nord met le nord en prison. Pourquoi c’est au tour du nord que le nord décapite les têtes des fils du nord à toutes les sociétés d’État. (…) On nous a humiliés, injuriés, insultés, renvoyés(…). (…)Pourquoi d’autres fils du nord doivent se réjouir, fêter au champagne, quand on me chasse de mon poste ? Ils prient tous les jours pour que mes comptes bancaires soient vides(…) », a martelé Guillaume Soro. Avec ces derniers limogeages, le fossé entre Alassane Ouattara et son ainé ne fait que s’élargir. Le point du non-retour est pratiquement atteint.



Jean Yves Bitty

Correspondant permanent à Abidjan