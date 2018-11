CÔTE D'IVOIRE - Grève générale des agents de Santé : Les malades livrés à eux-mêmes

Comme prévu par les syndicalistes de la santé, uen grève a été entamée depuis ce matin sur l’ensemble du territoire ivoirien. Ce, pour une durée de 5 jours à compter du lundi 05 novembre 2018. Une grève inquiétante, car les malades sont livrés à leur propre sort.Chu de Cocody, Chu de Bouaké, hôpital général de Marcory ou encore l'hôpital général de Koumassi, la grève est observée dans les différents établissements sanitaires. C’est le même théâtre dans la plupart des centres de santé en Côte d’Ivoire. Les médecins ne se sont pas rendus à leur lieu de travail. Affaiblis et jetant ça et là des regards désespérés, les malades sont abandonnés sur les bancs des hôpitaux. Ceux-ci sont livrés à eux-mêmes sans soins. Dame Yvette Konan a accompagné son petit-fils ce matin qui faisait une forte fièvre mais hélas. « Faute de médecin, je suis obligée de me rendre dans une petite clinique de la place pour soigner mon gamin qui ne fait que se plaindre de douleurs depuis, la nuit dernière», a-t-elle laissé entendre.