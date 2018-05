CÔTE D'IVOIRE - Goudou Raymonde condamne la mort d’agents vaccinateurs

La ministre de la Santé et de l’hygiène publique, Raymonde Goudou Coffie a condamné l’agression physique des agents vaccinateurs, dont certains ont succombé de leurs blessures, lors des campagnes de vaccination menées en Côte d’Ivoire.



« Malheureusement au cours de nos campagnes, certains mamans ou personnes agressent nos agents vaccinateurs, certains s’en sont sortis avec des blessures, d’autres sont morts. Je voudrais que cela cesse » , a vertement condamné la ministre Goudou Raymonde Coffie, lundi, à l’esplanade de mairie de Port Bouet.



A la faveur du lancement de la 8 édition de la semaine africaine de la vaccination couplée à la première édition de la campagne de promotion du programme de vaccination des enfants (PEV), la ministre de la Santé et de l’hygiène publique a, dans un cri de cœur, invité à mettre fin à de tels agissements.



Pour Dr Goudou, ces actes indélicats sont nourris par des rumeurs et des préjugés savamment distillés dans la société. « Nous voulons voir dissiper les rumeurs et les préjugés pour mettre fin aux maladies évitables par la vaccination» a-t-elle soutenu.



La sensibilisation au travers de messages reste une arme, selon la ministre Goudou Raymonde Coffie, qui intervenait dans le cadre de la campagne de promotion du programme de vaccination des enfants, qui prend fin le 31 mai prochain.



La 8ème édition de la semaine africaine, se tient du lundi au dimanche. Depuis 2011, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a résolu de faire de la vaccination une action dynamique, à travers cette semaine de promotion à la vaccination.



