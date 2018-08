CÔTE D'IVOIRE - Gbagbo et Blé Goudé vont bien et nous souhaitons qu’ils reviennent au pays (Billon)

Le secrétaire exécutif du Pari démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci) chargé de l’Information, de la communication et de la propagande, Jean-Louis Billon, a assuré samedi à Gagnoa (ouest) que l’ex-président Laurent Gbagbo et Blé Goudé, détenus à La Haye, vont « bien », souhaitant qu’ils « reviennent au pays ».



«Peuple de Gagnoa, Laurent Gbagbo et Blé Goudé vont bien et nous souhaitons qu’ils reviennent au pays parmi nous», a dit M. Billon, indiquant avoir été « mandaté » par Henri Konan Bédié, président du Pdci, pour leur rendre visite, lors d’un meeting devant des milliers de militants au Stade Victor Biaka Boda.



Cet appel sonne comme un rapprochement entre le Pdci et le Front populaire ivoirien (FPI, opposition), le parti de Laurent Gbagbo. Dans cette optique, M. Bédié a récemment laissé entendre que « rien ne s’oppose » à une alliance Pdci-Fpi, après un tête-à-tête avec le président statutaire du FPI, Affi N’Guessan.



M. Billon a ajouté que « le président Henri Konan Bédié a mandaté le Pdci pour rendre visite à Mme Simone Ehivet Gbagbo » qui « va bien » et qui a demandé de « dire au président Bédié qu’il n’est pas seulement le sphinx de Daoukro, il est le sphinx de toute la Côte d’Ivoire ».



Concernant le retrait du Pdci du Parti unifié Rhdp (Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix), la coalition présidentielle, Jean-Louis Billon, parrain de la cérémonie, a martelé que « le Pdci ne retournera pas dans cet accord politique ».



Il a fait observer que « le temps des sacrifices est terminé », en allusion au soutien de l’ex-parti unique à la candidature du chef de l’Etat Alassane Ouattara, président d’honneur du Rassemblement des républicains (Rdr), lors des élections présidentielles de 2010 et 2015.



Le Pdci réclame l’alternance politique au sein du Rhdp, la coalition au pouvoir, pour l’élection présidentielle de 2020, mais cette vision n’est pas partagée par le Rdr, son principal allié au sein de la mouvance présidentielle.



Certains cadres et militants du Pdci ont rejoint le Parti unifié Rhdp. Et, l’ex-parti unique veut ranger ses membres en ordre de bataille. Ainsi, le secrétaire exécutif en chef, Maurice Guikahué a salué Patrick Achi, secrétaire général de la présidentielle, pour avoir répondu à cette « rencontre de clarification ».



M. Guikahué a également soutenu que le leader du Pdci, Henri Konan Bédié « ne reculera pas » sur sa posture au sujet du Parti unifié Rhdp, lors de ce meeting d’hommage à cet ancien président qu’ il a qualifié de « grand homme de paix et de vision ».



Pour sa part, l’ancien gouverneur de la Bceao et ex-Premier ministre ivoirien, Charles Konan Banny, « le rassemblement a sonné » pour le Pdci dont « les militants sont prêts pour aller reconquérir » le pouvoir d’Etat en 2020.



Selon lui, le retour au pouvoir de l’ex-parti unique permettra de rasseoir les valeurs de dialogue, d’espérance et de fraternité. Ce qui consolidera la réconciliation des Ivoiriens, un chantier à poursuivre pour un enracinement de la paix dans le pays.



APA