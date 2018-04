CÔTE D'IVOIRE - Gagnoa accueille samedi une édition de la fête de la liberté

Le village de Ony-Babré (3km de Gagnoa) accueillera samedi et dimanche, une édition de la fête de la liberté, évènement politique et festif du Front populaire ivoirien (FPI-opposition) organisé par une tendance dirigée par Aboudrahame Sangaré, a assuré le président du comité d’organisation.



« Je lance un appel à tous ceux épris de justice et de liberté à venir célébrer cet évènement avec nous », a déclaré lundi, le président Akoï Innocent, lors de la visite du chantier du site de six hectares, situé au carrefour d’Ony-Babré, et devant abriter la plateforme sur laquelle se dérouleront les festivités.



Selon M. Akoï, l’organisation théorique est achevée et que la fédération de Gagnoa qui reçoit l’évènement, se trouve dans « la phase d’application » sur le terrain.



La fête de la liberté est une initiative du FPI pour célébrer chaque année, le retour au multipartisme qui avait été décrété le 30 avril 1990, par le premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny.



Du fait de la crise qui secoue le parti, cette fête se célèbre de façon éclatée. Celle du camp Affi N'Guessan, le président légal du FPI, aura lieu le 12 mai, à Abidjan.



AIP