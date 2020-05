CÔTE D’IVOIRE : GUILLAUME SORO RATTRAPÉ PAR SON PASSÉ DE SEIGNEUR DE GUERRE

L’ex-premier ministre ivoirien, ancien chef rebelle du Nord, est aujourd’hui visé, en France, par une plainte avec constitution de partie civile pour torture, assassinat et crimes de guerre.Après son retour avorté le 23 décembre dernier en Côte d’Ivoire, où la justice, qui le soupçonnait de préparer une « insurrection civile et militaire », avait émis un mandat d’arrêt contre lui, Guillaume Soro promettait crânement « d’organiser la résistance comme le général de Gaulle »… depuis Paris. Depuis cette date, les nuages s’accumulent sur les ambitions de l’ancien chef rebelle, candidat déclaré à l’élection présidentielle d’octobre 2020, condamné dans son pays, le 29 avril dernier, à 20 ans de prison ferme et à la privation de ses droits civiques pour « recel de détournement de deniers publics » et « blanchiment de capitaux ».L’ex-Premier ministre ivoirien est aujourd’hui visé, en France, par une plainte avec constitution de partie civile pour torture, assassinat et crimes de guerre. Cette plainte, que « L’Humanité » a pu consulter, comporte deux volets. Le premier concerne l’élimination d’Ibrahim Coulibaly, dit IB, le chef du mystérieux « commando invisible » qui s’était constitué à Abidjan en décembre 2010, en pleine crise post-électorale, pour affronter les forces de sécurité et les milices loyales à Laurent Gbagbo. Ce groupe armé opérait essentiellement dans la commune d’Abobo, en marge des opérations conduites par les commandants de zones (« com’zones ») des Forces nouvelles, une coalition de mouvements rebelles du nord dirigée par Guillaume Soro, sur laquelle Alassane Ouattara s’était appuyé pour prendre le pouvoir.