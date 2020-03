CÔTE D'IVOIRE - GRAND-BASSAM : Ouattara AlHassan plébiscité et reconduit à la tête de HOREST

Après un premier mandat de trois ans passé à la tête de l'associaon des Hôteliers, des Restaurateurs et agents du Tourisme( HOREST) Monsieur Ouaara Alhassan vient d'être reconduit par ses pairs à la tête de leur associaon à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire qui a réuni la majorité des membres. Avant le démarrage des travaux, le président sortant a tenu à dresser le bilan de sa geson de son premier mandat. Mandat jugé sasfaisant par l'Assemblée en raison du travail abau par M.Ouaara qui a permis de posionner cee associaon aux rangs des organisaons dynamiques oeuvrant dans cessecteurs d'acvités sur le territoire naonal. En remeant les dossiers au comité d'organisaon de l'AGE, le président sortant a tenu à préciser aux membres de l'associaon que plusieurs dé+s leur restent à relever. Mais c'est dans l'Union qu'ils pourront arriver à aller au bout de ces dé+s. C'est pourquoi, il a exhorté les uns et les autres à s'acquierde leurs cotisations, seul gage de la bonne marche de toute association. "C'est vrai nous avons tous des problèmes, mais c'est en payant nos cotisations, c'est en fédérant nos problèmes qu'on les rendra un", a souligné ce dernier. Il a également demandé aux membres d'Horest decapitaliser les acquis de leur associaon " Certains membres ne voient peut-être pas l'importance de Horest, mais quand nous arrivons dans certains endroits, il faut voir comment nous sommes respectés et appréciés. Nous devons faire con+ance à notre associaon, même si nous sommes un géant aux piedsd'argile" a conseillé le patron du Wharf Hôtel de Grand-Bassam. Pour lui, beaucoup restent à faire et des promesses d'un lendemain meilleur ont été faites à l'associaon, c'est pourquoi il accepte de se représenter pour achever les nombreux chaners entamés. " Donnez moi le pouvoir encore et je vous le rendrai après ce second mandat de trois ans. Pour vous, j'accepte une fois encore de faire ce sacri+ce, car sachez que si je suis élu encore président, c'est vous qui êtes président. A la +n de ce mandat, je veux voir, chacun des acteurs avoir cent ou deux cents millions de francs dans ses a>aires" a-t-il promis. Discours convaincant qui a poussé les membres à reconduire M.Ouaara à conduire à nouveau la desnée de l'associaon à travers un plébiscite total pour un second mandat, car seul candidat en lice. Cee assemblée a ainsi servi de cadre du renouvellement des organes de l'associaon, notamment le Bureau Exécuf et le Commissariat aux comptes.



Rappelons que le président sortant est aussi le vice-président de la Chambre de commerce et d'industriedu Sud Comoe, et est propriétaire des complexes hôteliers " Wharf Hôtel " et " Hôtel Internaonal " de Grand-Bassam.Suite à l'aaque terroriste de la ville balnéaire, à travers cee associaon, il a mené de grandes acons auprès de l'État ivoirien pour venir en aide aux acteurs du Tourisme, de l'hôtellerie, des Arsans, de la Restauraon. Même si ces secteurs essaient de relever progressivement la tête de l'eau, le président d'Horest n'a cessé de se bare auprès des autorités a+n que les acteurs de ces secteurs d'acvités sinistrés, et pourtant poumons de l'économie de la région, puissent retrouver le sourire à travers la redynamisaon desdits secteurs. Un combat auquel tient fermement le nouveau président élu.



José TÉTI

Correspondant permanent à Abidjan