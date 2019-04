CÔTE D'IVOIRE - GBAGBO, CHAMPION DU BASHING TOUTE CATÉGORIE

En Côte d'Ivoire, il y a un leader politique, le seul, qui a été, depuis Houphouët-Boigny (président de 1960 à 1993), la victime du lynchage médiatique et de diabolisation à outrance appelés "bashing": c'est Laurent Gbagbo.

1. Dans l'opposition (1960-2000)

- Un épileptique;

- Un homme violent.

2. Au pouvoir (2000-2011)

- Un boulanger;

- Un génocidaire;

- Un commanditaire des escadrons de la mort;

- Le "Hitler noir";

- Un mauvais perdant.

3. Après sa perte du pouvoir le 11 avril 2011

- Un dictateur qui veut revenir à la tête du FPI;

- Un leader instrumentalisé et pris en otage;

- Un mari indigne qui demande le divorce d'avec son épouse Éhivet;

- Un manipulateur qui a rangé son épouse, 2è vice-présidente de la tendance qu'il préside, au placard.

Ce mal-aimé et ce souffre-douleur de la politique ivoirienne a été acquitté de toutes les charges à la CPI et prépare son retour au pays.



Ferro M. Bally