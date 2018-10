CÔTE D'IVOIRE - Festival: la justice en Afrique au centre de la 10ème édition de Ciné Droit Libre

Selon un communiqué de presse du Commissaire général dudit festival, Yacouba Sangaré, « la problématique de la justice au cœur des débats », est le thème retenu pour cette édition.



« Il (le festival) s’attaquera, à la question de l’accès à la justice, ou plus précisément au manque ou à l’insuffisance de justice en Afrique et dans le monde », indique le communiqué.



Selon le programme , une dizaine de films entre autres « essentiellement des documentaires engagés sur les questions des droits humains, seront projetés au Goethe-Institut, à l’Institut Français, à l’Espace Balafon (Cocody Attoban), dans des établissements scolaires et sur des places publiques au cœur des quartiers défavorisés à Yopougon, Treichville et Port-Bouët, dans le village d’Agbabou.



Il s’agit entre autres de « The Congo Tribunal » de Milos Rau (Allemagne-Suisse) ;« Kinshasa Makambo » de Dieudo Hamadi (RD Congo-France); « La République des corrompus » de Salam Zampaligré (Burkina Faso) ; « Bienvenue à la Maco » de Janusz Mrozowski (France-Pologone) ; « Malaria Business » de Bernard Crutzen (Belgique); «La maladie du démon» de Lilith Kugler (Allemagne) ».



Le festival ciné droit libre, est un festival alternatif consacré aux films sur les droits humains et la liberté d’expression en Afrique. Il a été créé en 2005, par l’association Semfilms au Burkina Faso et est organisé en Côte d’Ivoire par l’association ciné connexion depuis 2008.La projection d’un film au cours de ce festival est suivie d’un débat.



