CÔTE D'IVOIRE - FPI : Le camp Sangaré n'exclut pas une participation aux prochaines élections locales

Pendant que Affi N'guessan échangeait des vœux avec ses partisans à son siège sis à Cocody, le samedi 27 janvier 2018, ses autres camarades se reconnaissant dans la tendance dirigée par Abou Drahamane Sangaré, qu'ils reconnaissent comme leur président par intérim, en faisaient autant à leur quartier général, au domicile privé de l'ex-président de la République, Laurent Gbagbo, toujours dans a même commune, à la Riviera Golf. Cette rencontre a été l'occasion pour le camp Sangaré de donner sa position sur les prochaines élections locales annoncées pour les mois à venir.S'ils ont manifestement boycotté les différents scrutins depuis la chute du Fpi du pouvoir en 2011 jusqu'à présent, les données semblent avoir évolué au niveau de l'aile dure de l'actuelle opposition ivoirienne. Abou Drahamane Sangaré et les siens n'excluent pas une participation aux prochaines joutes électorales. Toutefois, ils conditionnent cette participation à un préalable important. A savoir la réforme de la Commission électorale indépendante (Cei) exigée du reste par la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples dans un arrêt rendu en novembre 2016. C'est à cet arrêt de la Juridiction basée à Arusha, en Tanzanie, que se réfèrent les partisans de Sangaré qui réclament sa mise en œuvre. « Pour le Fpi, qui reste fidèle à ses engagements, il faut l'application pure et simple de l'arrêt de la Cour Africaine des droits de l'Homme et des peuples » , a indiqué le porte-parole des militants, le Fédéral d'Alépé, Amon Célestin, abordant la question des municipales et des régionales à venir.