CÔTE D'IVOIRE - FPI: La guerre Gbagbo-Affi N’Guessan aura lieu

En décidant cette fois de mettre un terme à l'intérim et en prenant lui-même la tête du FPI, Gbagbo aura désormais face à lui Affi N'GuessanÇa y est! C'est fait. Il n'y a plus de doute. Laurent Gbagbo, incarcéré La Haye, vient enfin de prendre les rênes du Front populaire ivoirien (FPI). Dans un communiqué rendu public ce vendredi 16 Novembre 2018, l'ancien chef de l'Etat a pris d'importantes décisions concernant la vie du parti.Le bicéphalisme à la tête du FPI va-t-il enfin connaître son épilogue avec cette dernière décision de Laurent Gbagbo? Alorsqu'il avait suspendu récemment toute activité politique du FPI suite au décès brutal de Sangaré Aboudrahamane, 1er ancien Vice-Président et Président intérimaire du parti, Laurent Gbagbo vient de faire prendre au parti un tournent décisif. «Après des séances de travail avec le Président du Comité de Contrôle, le camarade Hubert Oulaye et le Secrétaire Général Assoa Adou, et dans un souci de rassemblement et de repositionnement du Parti, j’ai pris les décisions suivantes : 1) Il n’y a plus d’intérim. J’assume pleinement la direction du Parti. 2) Conformément à nos statuts, je déciderai de la convocation des réunions des instances statutaires, qu’il reviendra aux vice-présidents, dans le respect de l’ordre hiérarchique, de présider. 3) La mise en œuvre des décisions, la gestion et l’administration du Parti au quotidien, continueront d’être assurées par le Secrétaire Général du Parti, le camarade Assoa Adou, avec lequel je suis en rapport constant», a-t-il indiqué dans une note signée du Dr Assoa Adou, Secrétaire Général du FPI.