CÔTE D'IVOIRE - FPI : Décès du vice-président, Marcel Gossio, ce dimanche

Décès de Marcel Gossio, ce dimanche 21 octobre 2018, à Abidjan. C'est la triste nouvelle qui s'est emparée de toile ce dimanche soir à Abidjan.Sur la page d'Affi N'Guessan, président du Front populaire ivoirien (Fpi) on peut lire: "Condoléances à toutes et à tous pour le décès ce jour, 21 octobre 2018, du Vice-président Marcel Gossio. Le programme des obsèques sera ultérieurement communiqué."Amos Beonaho, journaliste et ancien président de l'Union nationale des journalistes de côte d'Ivoire (Unjci) qui connu l'homme témoigne sur sa page Facebook: "Gbaougbeye c'est comme ça je t'appelais depuis notre exile marocain et tu me repondais toujours " c'est moi Gbaougbeye ". Le dimanche 14 octobre et le lundi 15 octobre 2018 tu m'as appelé. Et pas plus tard que trois jours tu m'as joint par téléphone pour avoir les nouvelles dans notre région, le Guemon.