CÔTE D'IVOIRE - FPI : « C’est Sangaré qui a conduit Laurent Gbagbo et Blé Goudé à la CPI », accuse le parti dans une déclaration

Le jeudi 15 février 2018, M. Sangaré Abou Drahamane, porte flambeau de la dissidence au sein du Front populaire Ivoirien (FPI), a, au cours d’une conférence de presse, lu un texte présenté comme le « mémorandum du FPI sur les conditions d’élections justes et transparentes en Côte d’Ivoire », et tenu des propos dont la gravité appelle de la part de la direction du FPI, une clarification et des mises au point.Notamment, sur la personnalité de M. Sangaré, la question du boycott de toutes les élections par le FPI, depuis 2011, celle de l’ouverture des discussions avec le pouvoir actuel, du rôle joué par Sangaré, dans le dénouement de la crise postélectorale de 2011 et le sort fait actuellement au président Laurent Gbagbo, de la présence supposée d’un émissaire de la France à la conférence de presse, la fierté que Sangaré dit en tirer, de l’affirmation surréaliste de Sangaré qui se présente, lui-même comme un individu rancunier et, enfin, de la litanie, habituelle, visant à présenter le président du FPI, l’honorable Pascal Affi N’guessan, comme le responsable des malheurs des dirigeants de la dissidence.De la personnalité de Sangaré Abou DrahamaneSangaré Abou Drahamane, au vu et au su de l’opinion nationale et internationale, continue de faire preuve de supercherie honteuse en s’arrogeant le titre, ronflant et vide de président par intérim du FPI.Le FPI tient à rappeler à Sangaré que, de même qu’on ne devient bachelier qu’après avoir subi, avec succès, les épreuves afférentes à ce diplôme, on ne devient président d’une institution comme le FPI, qu’après avoir reçu l’onction des militants au cours d’un congrès électif.