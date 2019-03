CÔTE D'IVOIRE - FPI : Affi N’Guessan se déchaîne et invite Laurent Gbagbo à être "sage"

" Si Gbagbo veut reprendre le parti qu’il fasse preuve de sagesse...", a conseillé Affi N’guessan, président du Fpi, à l’ex-Chef de l’ÉtatFPI: Affi N’Guessan se déchaîne et invite Laurent Gbagbo à être "sage"De retour de Paris, le Président du Front Populaire ivoirien (Fpi), Pascal Affi N’Guessan n’est pas allé avec le dos de la cuillère pour asséner ses vérités, ce samedi 23 mars 2019, à Abidjan. Et cela suite à ce qu’il a appelé le "complot de Paris"."Si le président Gbagbo veut reprendre le Fpi, qu’il fasse preuve de sagesse et qu’il arrête de mentir et de faire croire au gens qu’il est le président du FPI. On ne devient pas président du Fpi de cette façon", a martelé le président Affi N’Guessan. Qui suite au refus de Laurent Gbagbo de le recevoir avait promis éclairer l’opinion publique.Face à la volonté des intermédiaires de l’ex-Chef de l’État qui l’ont invité à faire une déclaration de reniement, condition de la rencontre, M. Affi estime aujourd’hui que c’est son ex-mentor qui a crée " la dissidence au sein du parti."