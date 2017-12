CÔTE D'IVOIRE - FIF/ Éléphants - Yaya Touré : les raisons cachées d'un retour inattendu

L'agent russe de Yaya Touré, Dimitri Seluk, a donné l'information. Le joueur lui-même l'a confirmée. Yaya Touré devrait rejouer avec les Éléphants très bientôt. "J'aime mon pays, et je suis libre pour la sélection nationale. Je souhaite aider la prochaine génération, ainsi qu’utiliser toute mon expérience pour que les Ivoiriens soient heureux", a confié le milieu de Manchester City à une chaîne de télévision.

Le capitaine des Éléphants vainqueurs de la Can 2015 est sur le chemin du retour.



Pourquoi Yaya décide t-il de retrouver les Éléphants seulement maintenant ?



Le 15 février 2015, en Guinée Equatoriale, Yaya Touré brandissait le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par la Côte d'Ivoire face au Ghana. Mais dans la foulée, contre toute attente, le capitaine va annoncer sa retraite internationale. Toutes les démarches des dirigeants fédéraux et des entraîneurs pour qu'il se ravise sont restées vaines. Sans suite. On comptait pourtant sur lui. De fait, Yaya bénéficie d'une immense expérience internationale qui pourrait être profitable aux Éléphants en 2017 pour défendre le trophée qu'ils ont remporté de haute lutte deux ans plutôt. Le cadet de Kolo Touré est resté de marbre et insensible à toutes les sirènes. Et la Côte d'Ivoire, en dépit de son statut de champion sortant, a été précocement éliminée au premier tour. La grosse honte ! Arrivent ensuite les éliminatoires de la Coupe du monde 2018. La jeune équipe ivoirienne chancelle. Elle balbutie avec un entraîneur plus apte à coacher des soirées de cirque qu'une compétition de football. Conséquence, la Côte d'Ivoire est logiquement boutée hors compétition. Elle est rayée de la liste des pays autorisés à effectuer le voyage en Russie pour y disputer la Coupe du monde. Là encore, tous les appels à Yaya Touré sont restés lettres mortes. Deux compétitions majeures où la Côte d'Ivoire avait sérieusement besoin du talent du natif de Bouaké. Il ne viendra jamais.

Et pour expliquer sa "fugue", l'ancien milieu défensif du FC Barcelone s'en est pris au président de la Fédération ivoirienne de football. " J'ai demandé à Sidy Diallo de garder Hervé Renard après la Can 2015 pour ses qualités de galvaniseur. Il m'a dit oui, mais dans ses yeux, j'ai su qu'il ne le ferait pas", expliquait Yaya Touré. Une raison parmi tant d'autres qui l'ont amené à prendre sa retraite internationale anticipée. Normal. Il est libre de ses décisions. Mais où le bat blesse, c'est que Yaya décide de revenir en sélection sans qu'aucune de ses revendications ne soit satisfaite. Sidy Diallo est toujours en poste à la tête de la FIF. Multipliant bourdes et imperfections managériales. Hervé Renard va participer à la Coupe du monde 2018 avec le Maroc en juin prochain. Mais pourquoi le cadet de Kolo décide-t-il aussi brusquement à revenir en équipe nationale ?

Selon nos investigations, le joueur veut revenir pour deux raisons essentielles. La première, permettre à Sidy Diallo de se maintenir malgré l'hostilité de ses mandants dont il a perdu la confiance. L'image du joueur de City pourrait dissuader certains dirigeants à qui on va faire croire que "tout va bien" à la fédération ivoirienne de football, parce que "même le capitaine Yaya Touré qui était parti est revenu". La seconde raison, la plus importante, c'est que Yaya Touré vient pour permettre à son aîné, Kolo Touré, de s'installer dans le fauteuil de sélectionneur national après le dégommage de Marc Wilmots. Le Belge étant parti avec tout son staff dont Kolo était le deuxième adjoint au poste d'entraîneur. En coulisses, Sidy Diallo est en train de tailler le costume d’entraîneur national à la taille de Kolo. Yaya revient donc pour faire accepter son aîné comme le futur nouveau sélectionneur des Éléphants. Un deal monté de toutes pièces entre les frères Touré et le président de l'instance fédérale, Sidy Augustin Diallo.

Après Sabri Lamouchi, la FIF va-t-elle confier l'encadrement des Éléphants à Kolo Touré, un autre inexpérimenté ?



Edson Titi