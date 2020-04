CÔTE D'IVOIRE : FACE À LA FERMETURE DES ESPACES DE DIVERTISSEMENT ET DE LOISIRS - MAGLOIRE AFFOUCHI AU GOUVERNEMENT : " QUE L'ETAT NOUS VIENNE EN AIDE"

"Que l'État pense à notre cas et qu'il nous vienne en aide car nos secteurs d'activités emploient des milliers de jeunes dans nos espaces. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de mettre un fonds à notre disposition pour mieux aider cette jeunesse que nous employons dans nos différentes entreprises qui ne sont pas négligeables. Ce sont des entreprises de divertissement, de loisirs, de restauration qui jouent un grand rôle dans le développement social, économique et culturel de la Côte d'Ivoire. Avec l'avènement de cette grave pandémie qu'est le Covid-19 et qui a suscité la fermeture de tous nos espaces depuis un mois, c'est une catastrophe économique pour nous les acteurs. C'est pourquoi, nous en appelons à l'aide du gouvernement pour sauver la situation de nous employeurs et de tous ces jeunes travailleurs qui sont en ce moment sans emploi. Nous sommes conscients que cette mesure de fermeture est liée à la sécurité sanitaire de tous, mais ne perdons pas de vue que c'est un drame pour nous lorsqu'un bar, un maquis, une boite de nuit, un restaurant etc, ferme ne serait-ce qu'une semaine, à plus forte raison des mois. Que deviennent tous ces jeunes? Que mangent-ils? Que feront-ils pour leurs familles ? Quelle perte aussi pour nous les acteurs du milieu!"



Voici en résumé, les propos du Président Magloire Affouchi dit " Le Lion" qui, au nom de près de 600 patrons de bars, maquis, restaurants, night-clubs employant plus de 1200 jeunes comme gérants, interpelle l'État ivoirien sur leur situation.



Par ailleurs, le président de l'UNP-CI souhaite pour sa part, un assainissement de tous ces différents secteurs d'activités ,une fois la situation rétablie, car, dit-il, tous ces secteurs susmentionnés demeurent l'un des poumons clés de l'économie ivoirienne parce que pourvoyeurs d'emplois au niveau des jeunes.



José TETI

Correspondant permanent à Abidjan