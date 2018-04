CÔTE D'IVOIRE - Espionnage de drone au village de son épouse, Soro accuse : « Ce n’est pas le Rdr, c’est l’Etat, j’irai au congrès du 5 mai pour défendre mes positions»

Guillaume Soro a réagi sur l’affaire des drones qui auraient déployé dans le village de son épouse à Daloa pour des opérations d’espionnage. Le président de l’Assemblée nationale, depuis Fresco où il poursuit son séjour, a tenu à ce qu’on fasse la part des choses sur la question. Il accuse ouvertement l’Etat d’être le responsable de cette opération. Toute chose à dissocier du Rdr ou des dirigeants du Rdr, sa famille politique. « Il faut dissocier les choses, ce n’est pas le parti, le Rdr qui a commandé les drones, c’est l’Etat. Il ne faut pas confondre l’Etat et le parti », a fait savoir Guillaume Soro, qui a promis de prendre part activement au congrès extraordinaire du Rdr, qui a lieu, le samedi 5 mai prochain. « Donc, comme je l’ai dit j’irai au congrès pour défendre mes positions».Ces positions, Guillaume Soro pense qu’elles sont déjà connues. Aussi, n’a-t-il pas eu besoin de les rappeler. « J’irai au congrès du 5 mai pour défendre mes positions. Et mes positions sur le parti unifié sont connues de tous ».Pour ceux qui ne s’en souviendraient, Guillaume Soro s’est inscrit dans la ligne de ceux pour qui le parti unifié ne saurait se faire sans une partie des membres du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) en Côte d’Ivoire.