CÔTE D'IVOIRE - Enlèvements d’enfants – voici les chiffres selon Koné Bruno; un cas à Bouna en cours de traitement

« (.) pour ce qui est signalé, nous sommes aujourd’hui exactement à huit cas de disparition ou d’enlèvement enregistrés par la police de Côte d’Ivoire. Malheureusement sur ces huit cas, trois ont conduit à des décès de mineurs. Morts violentes, armes blanches, strangulation etc. Dans quatre cas, les enfants ont été retrouvés et remis à leur famille. A ce jour, il ne reste qu’un cas d’enfant à élucider. Il continue d’être recherché par les services de police. Ce cas est à Bouna », a révélé Bruno Koné.Cette précision indique le porte-parole du gouvernement, était nécessaire pour dissiper la psychose née autour des enlèvements d’enfants en Côte d’Ivoire. Dernièrement, ce pays a enregistré des cas de disparition et de meurtre d’enfants dont les plus marquants qui continuent de créer l’émoi sont l’assassinat à Abidjan Cocody de « Bouba » Traoré Aboubacar de son vrai nom un garçonnet de 4 ans et de Glahou Edmond Chanceline, une élève de 14 ans en 5eme au lycée moderne de M’bahiakro dans le centre-est du pays.