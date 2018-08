CÔTE D'IVOIRE - En visite chez l’ex-Première dame : Anaky Kobena fait une proposition, Simone Gbagbo donne son accord, Mme Bédié également annoncée

Des personnalités de l'opposition ivoirienne continuent de défiler chez l'ex-Première dame Simone Gbagbo, à l'image de son ex-compagnon de lutte, Anaky Kobena, fondateur du Mfa, reçu ce lundi 20 août 2018.Même si leurs chemins se sont séparés depuis des décennies, c’est des retrouvailles entre deux anciens camarades à l’origine de la création du Front populaire ivoirien (Fpi). Anaky Kobena et Simone Gbagbo se sont retrouvés. Lundi 20 août 2018, le fondateur du Mouvement des forces d’avenir (Mfa) a fait le déplacement au domicile de Michel Gbagbo, le fils ainé de l’ex-président ivoirien détenu à la Haye, pour rencontrer l’ex-Première dame sortie de prison, le 08 août 2018, après plus de 7 ans de détention consécutive à la crise post-électorale de 2010 – 2011. L’ex-allié du président Alassane Ouattara, à travers la défunte coalition du Rassemblement des Houphouëtistes (Rhdp), est allé témoigner sa solidarité, selon Alerte.info, qui relaie l’information à son ancienne camarade de lutte bénéficiaire de la décision d’amnistie prise par le tenant actuel du pouvoir le 06 août 2018, à la faveur de la célébration du 58ème anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire. « Le Mfa est venu exprimer toute sa solidarité à Mme Gbagbo et lui dire son admiration pour avoir bravé sept ans de détention arbitraire », s’est réjoui Anaky Kobena, heureux d’avoir rencontré « une amie » avec qui il a « sonné les premières heures du combat démocratique ».