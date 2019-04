CÔTE D'IVOIRE - En tournée de mobilisation à l’intérieur du pays Simone Gbagbo très attendue dans la région du Tonkpi.

En effet, depuis que Simone Gbagbo est sortie des liens de la détention en août 2018, elle ne ménage aucun effort pour organiser des rencontres et autres tournées de retrouvailles, de redynamisation et de réconciliation à travers le territoire, là ou d’autre auraient trouvé mieux de prendre un repos, loin de toute tracasserie, pour se refaire des séquelles de tortures et autres maltraitances subies pendant sept (7) ans.

C’est ainsi qu’au bénéfice du retour des exilés, qu’elle a choisi de les accompagner chacun chez ses parents et profiter pour donner un souffle nouveau aux structures locales du FPI et donner des messages de réconciliation, en tant que passage obligé pour aller à la paix.

C’est dans ce cadre qu’elle offre à la région du Tonkpi, l’honneur d’accompagner un de ses valeureux fils, combattant pour la liberté et la démocratie, exilé au Ghana d’avril 2011 à décembre 2018. En effet, depuis son retour le 04 décembre 2018, l’ex-secrétaire d’Etat chargé des victimes de guerre dans le gouvernement Ake N’gbo, actuel secrétaire général adjoint chargé du recrutement et de l’implantation du FPI dans la région du Tonkpi, Dosso Charles Rodel, n’a pas encore regagné son village natal, Gbonné. Ce sont ces retrouvailles après huit ans, que la 2e Vice-présidente du FPI chargé des stratégies, Simone Ehivet Gbagbo a décidé de rendre solennelle et mémorable en l’accompagnant personnellement chez ses parents le lundi 22 avril 2019.

Ensuite, elle consacrera les mardi 23 et mercredi 24 avril 2019 aux structures locales du parti dans la région et aux populations du Tonkpi. Elle accordera des audiences aux autorités administratives et coutumières, aux organisations de la société civile (N’Déaké et Zranfan). Et enfin, le mercredi 24 avril à 10h, elle animera un giga meeting à la place de la paix, au centre-ville de Man, chef-lieu de la région du Tonkpi.

Faut-il le rappeler, cette historique visite commencera par l’hommage aux dignes fils du Tonkpi qui ont consacré toute leur vie à la lutte pour la liberté et la démocratie aux côtés de Laurent Gbagbo et le FPI, et qui malheureusement ne sont plus des nôtres. C’est ainsi que dès son arrivée le 21 avril 2019, elle visitera d’abord les familles de Oulai Siéné, ex-ministre de la justice sous Gbagbo, de Dr Kossa Anatole, ex-conseiller spécial du président Gbagbo et de Oulai Maurice, pionnier du FPI à Man, tous de Gbangbégouiné à 18 km de Man. Ensuite les familles de Veh Loua Charles, ex-dynamique président de coordination FPI de Man, et Yodé Gaston à Gbatongouin. Et enfin, à la famille de feu Saint Félix, à Tontigouiné, sur le chemin de son retour le jeudi 25 avril 2019.

Pour cette marque de sympathie, de reconnaissance, de solidarité et de dynamisme que l’ex-première Dame manifeste au peuple Dan, le secrétaire national chargé des fédérations FPI du Tonkpi, Bouin Zoueu Jacques, président du comité d’organisation, ne rate aucune occasion depuis l’annonce de cette visite pour mobiliser les bases et les populations du Tonpki afin de réserver un accueil à la hauteur du rang de l’hôte. Les 10 secrétaires généraux de fédérations FPI que regorge cette région et les présidents de coordinations sont mis à rudes épreuves et sont à pied d’œuvre pour faire de cette visite une réussite totale et le coup d’envoi de la victoire du FPI avec Laurent Gbagbo en 2020.



De notre correspondant à Abidjan

Modeste Gbopo