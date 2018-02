CÔTE D'IVOIRE - Élections sénatoriales : Bamba Moriféré dénonce une stratégie de Ouattara pour « se maintenir au pouvoir »

Le président du rassemblement du Peuple de Côte d’Ivoire (RPCI), Bamba Moriféré, a donné son point de vue sur l’organisation des élections sénatoriales en Côte d’ivoire. Selon lui, le président de la République Alassane Ouattara tente à travers ces élections de se maintenir au pouvoir.En effet, après le dernier conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement ivoirien Bruno koné Nabagné a annoncé la tenue des élections sénatoriales le 24 Mars prochain, tout en dévoilant les différents critères d’éligibilité. Suite à cette annonce, l’ex-ministre soutient que le gouvernement a une idée derrière la tête. Car, poursuit-il, l’ordonnance portant organisation et fonctionnement du sénat devait être soumis à l’avis des députés, ce qui n’a pas été le cas.De plus, il explique que cette ordonnance est mal appréciée par les partis d’opposition, parce que bien avant, les partis de l’opposition ont demandé la réforme de la Commission électorale et indépendante (CEI) ainsi que la révision de la liste électorale. Mais toutes ces doléances semblent avoir été balayées du revers de la main.