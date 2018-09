CÔTE D'IVOIRE - Elections locales : La CEI publie la liste des candidats retenus

La Commission Electorale Indépendante (CEI) a publié, mardi, la liste des candidats retenus pour les élections municipales et régionales prévues le 13 octobre 2018.



Pour les élections régionales, au total 88 candidatures ont été retenues comprenant deux listes du Front populaire Ivoirien (FPI), 41 au titre des indépendants, 17 pour le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), deux pour le PDCI-RHDP et 26 pour le Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP).



Concernant les municipales, l’on dénombre 22391 candidatures au titre de conseillés municipaux dont 18226 hommes et 5165 femmes.



La liste est consultable sur le site officiel de la CEI, www.cei-ci.org.



AIP