CÔTE D'IVOIRE - Élections locales : Bédié dénonce une « immixtion » de Ouattara dans la proclamation des résultats

Le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci), Henri Konan Bédié, a dénoncé lundi une « immixtion du chef de l’Etat» ivoirien Alassane Ouattara dans la proclamation des résultats des élections municipales et régionales de samedi.



« Le congrès dénonce l’immixtion du chef de l’Etat dans les décisions de proclamation des résultats des élections », a dit Bédié, au terme du 6e Congrès extraordinaire du Pdci à Daoukro (centre-est), village natal du président de l’ex-parti unique.



M. Bédié a en outre dénoncé « les violences, les braquages et les tentatives d’inversion de certains résultats dans les communes du Plateau, de Port-Bouet, de Grand-Bassam, et dans les régions du Gontougo et de l’Indenie-Djuablin », notamment favorables au Pdci.



Il a adressé ses « vives félicitations » à tous les élus du Pdci lors des élections municipales et régionales du 13 octobre 2018, et condamné les morts d’hommes survenues lors des violences perpétrées au cours du scrutin.



Le Pdci compte poursuivre sa « modernisation » tout en assurant son destin. Et ce dans la dynamique de la conquête du pouvoir d’Etat.



Depuis le refus du Pdci d’adhérer au Parti unifié Rhdp, la coalition au pouvoir, il s’est installée une rupture entre l’ex-parti unique et ses ex-alliés de la mouvance présidentielle. Pour M. Bédié le Pdci est une symbolique et ne peut faire l’objet de « liquidation ».



Le congrès a fustigé « le comportement indigne de certains cadres du parti qui se font complices » de cette liquidation. Il a confirmé la validité des résolutions prises par le bureau politique en sa séance du 24 septembre 2018 et le retrait du Pdci du Parti unifié Rhdp, la coalition au pouvoir.



Les membres ont en outre donné mandat à M. Bédié pour engager des négociations en vue de « la mise en place d’une plateforme de collaboration du Pdci avec les forces vives de la nation et les partis politiques qui partagent sa vision ».



Le 6e Congrès extraordinaire, placé sous le thème de la stabilité et de la clarification vers une marche harmonieuse vers la conquête du pouvoir en 2020, a décidé de « proroger le mandat du président du parti jusqu’à la tenue du 13è Congrès ordinaire du Pdci ainsi que celui des structures spécialisées ».



L’ex-parti unique a par ailleurs entériné l’organisation d’une convention en 2019 en vue de « l’investiture d’un candidat actif du Pdci dont la fidélité» au parti ne souffre d’aucune contestation de l’ensemble des militants.



APA