CÔTE D'IVOIRE - Développement des médias privés : Plus de 788 millions octroyés à des organisations en 2018

L’Etat respecte son engagement à soutenir le secteur de la presse privée en Côte d’Ivoire. C’est le sens de la cérémonie de remise de subventions du gouvernement via le Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FSDP) qui a eu lieu le jeudi 20 décembre au siège de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI).



Mme N’GUESSSAN Bernise, Directrice Exécutive du Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FSDP) a remercié le Ministre Sidi Tiémoko Touré pour l’attention particulière qu’il accorde aux médias privés depuis qu’il est à la tête du ministère. Elle a dressé le tableau des financements et équipements accordés par le FSDP aux entreprises de presse privée. Le montant global se chiffre à plus de 788 millions 910 pour l’année 2018.



Monsieur BAMBA Karamoko, président de l’Union des Radios de Proximité de Côte d’Ivoire (URPCI), après les remerciements au Ministre, a émis une doléance, à savoir la réduction de la somme de 3 millions de FCFA que leurs radios doivent payer à l’Etat de Côte d’Ivoire à partir de 2019. Il a aussi profité pour remercier l’ambassade des Etats-Unis partenaire des radios à travers le projet « Radios synergie Etats-Unis/ Côte d’Ivoire » qui est une plate-forme collaborative des radios privées non commerciales de Côte d’Ivoire.

A sa suite, TRAORE Moussa président de l’Union Nationale des Journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI) a plaidé pour un plan Marshall pour la presse afin de sauver les emplois. Il veut pour preuve les licenciements en cours au niveau de certains groupes de presse.



Ce sont au total 12 organisations professionnelles qui ont bénéficié chacune d’une subvention allant de 2 à 85 millions de francs cfa.



Le Ministre de la Communication et des Médias, Porte-parole du Gouvernement Sidi Tiémoko Touré a exhorté les professionnels de la presse à plus de professionnalisme dans le traitement des informations, et à éviter la prolifération de fausses nouvelles. « C’est l’avenir de notre métier qui est menacé, si l’on n’y prend garde » a-t-il dit. Le ministre Sidi Tiémoko Touré a terminé ses propos en félicitant toutes les structures qui ont bénéficié de cette subvention. Il les a encore rassurés de la volonté de l’Etat de toujours accompagner le secteur de presse privée afin que les entreprises exerçant dans le pays soient viables.



