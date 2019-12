CÔTE D'IVOIRE - DIASPORA - Moustapha Ben Ismael Diaby (Écrivain-juriste, DRH) : "Nous avons réussi la réforme de la filière BTS et l'objectif de l'insertion par la formation "

Comme à l'accoutumée, AGC , a fait appel à un invité venu spécialement d'Abidjan, à l'occurrence , M. Moustapha Ben Ismael Diaby (écrivain-juriste et DRH de l'agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques ).



Prenant la parole pour situer le débat qu'il voulait interactif, le conférencier a dressé l'état des lieux lors de l'arrivée du RHDP au pouvoir , en 2011." Quand on sort d'une crise de 10 à 20 ans selon les estimations, le tissu social est totalement fragilisé. Aussi bien aux plans éducatifs que structurels" Avec en toile de fond une jeunesse déboussolée ayant tendance à s'adonner à la cybercriminalité ( phénomène du broutage et autres), à la violence.

Mais au delà de ce constat se trouve l'épineuse question du plein emploi. Une jeunesse dont la population active est à 77% ,et ,dont la formation est inadéquate avec l'offre d'emploi.



M. Moustapha Ben Ismael Diaby, comme pour rassurer son auditoire mettra en avant les différentes stratégies adoptées par le gouvernement , pour relancer l'emploi et la formation de la jeunesse par l'insertion professionnelle aux travers des thématiques. Notamment " la stratégie nationale de la promotion de coordination des jeunes (2015-2020), la mise en place de la mobilité des jeunes, l'autonomisation de la jeunesse, l'adoption d'un parcours d'excellence...



Parlant des actions concrètes du gouvernement, le conférencier par une satisfaction non feinte, évoquera la réforme du BTS , par la suppression de certaines filières non adaptées à la demande du marché de l'emploi ; la mise en place du cadre législatif

, le chantier-école jeunes permettant à des jeunes sortis de formation théorique à plonger dans la pratique de leur métier , gagnant ainsi en expérience, le passeport pour l'emploi...



Au menu des échanges avec le public composé d'étudiants, il ressort de graves accusations sur la direction des orientations et des bourses ( DOB).Selon plusieurs étudiants, il leur est réclamé 1,5 millions CFA soit 2286 € pour l'obtention d'une bourse dont la valeur est de 5 millions (7500€).Et qu'ils souhaitent la mise en place d'une plateforme avec un algorithme pour désigner les boursiers selon la méritocratie.



M. Kader Diaby, coordinateur de AGC , interviendra sur la question pour rassurer les uns et les autres . Tout en rappelant s'être battu seul avant qu'une bourse ne lui soit octroyée trois ans après son arrivée en France. Et qu'il faut s'armer de courage, travailler un plus dur et que l'excellence primera.d'où les tournées d'écoute et de compilation d'idées novatrices pour les soumettre au futur candidat RHDP.



La prochaine sortie de l'AGC est prévu pour mi-janvier en Italie.



Ethan Gbogou Binger