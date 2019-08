CÔTE D'IVOIRE - DERNIER HOMMAGE À DJ ARAFAT

Des milliers de fans ont commencé vendredi à Abidjan à rendre hommage à la star du «coupé-décalé», le chanteur ivoirien DJ Arafat, mort dans un accident à 33 ans, lors d'une cérémonie exceptionnelle qui va durer jusqu'au matin.«Est-ce que les Chinois sont là ?» a lancé Didier Bléou, célèbre animateur de télé en Côte d'Ivoire, aux jeunes venus des quatre coins d'Abidjan pour la cérémonie d'hommage musical qui se déroule au stade Félix Houphouët-Boigny, le plus grand du pays, dans une ambiance festive.«Il (Arafat) ne peut pas nous quitter comme ça. Nous sommes des Chinois (le surnom donné aux innombrables fans de l'artiste), il fallait qu'on soit présents», a lancé François, un élève de terminale, venu d'Abobo, un quartier populaire de la capitale économique ivoirienne.«C'est notre idole», a confié Marguerite Yao, arborant un T-shirt à l'effigie de l'artiste sur lequel on pouvait lire : «Adieu Daishinkan» (un des surnoms du chanteur, lié à un héros de BD).De nombreuses stars ivoiriennes et africaines devaient se produire toute la nuit pour cet hommage grandiose payé par l'Etat ivoirien : Serge Beynaud, Ismaël Isaac, Koffi Olomidé, Davido, Fally Ipupa, entre autres.