CÔTE D'IVOIRE - DÉCLARATION DU FPI RELATIVE À L'ENLÈVEMENT DU SG ADJOINT DE LA FÉDÉRATION D'ABIDJAN COCODY1.

1- Le jeudi 26 novembre 2020 à 17h, le camarade Paulin Yves Aguédé, Secrétaire Général Adjoint de la Fédération FPI de Cocody a été enlevé par des personnes non identifiées pour une destination inconnue.



2- Quelques jours plus tard, nous avons appris que le camaradeétait à la Préfecture de Police avant d'être déporté à la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) où les chefsd'accusation de «Troubles à l'ordre public, incitation à la haine, atteinte à la sûreté de l'État, etc.» lui ont été imputés.



3- Le camarade Aguédé a été transféré à la MACA, le samedi 05 décembre 2020. 3. Le FPI note que depuis son avènement, en avril 2011, dans les conditions que l'on sait, le régime Ouattara ne fait quevioler les libertés individuelles et collectives des citoyens. Parce fait, l'opposition en général et le FPI en particulier compteaujourd’hui plusieurs centaines de ses militants, sympathisantset responsables en prison, quand d’autres sont contraints àl’exil ou décédés dans le dénuement total et dans l’indignité.





4. Face à l'adhésion populaire et à la très bonne exécution dumot d'ordre de désobéissance civile lancé par les plateformes de l'opposition et des mouvements de la société civile pourdire «NON» au 3e mandat anticonstitutionnel de M AlassaneOuattara, son régime a repris la traque des leaders desmouvements de jeunesse des organisations de l’opposition.



5. Le FPI relève enfin la duplicité du régime Ouattara quiclaironne à longueur de journée sa volonté d'instaurer undialogue politique alors que, parallèlement, il continue deprocéder à des enlèvements et autres détentions arbitrairesd'opposants.





6. Au vu de ce qui précède, le FPI dénonce et condamne vigoureusement ces violations permanentes des libertés.



7. Il apporte son soutien sans réserve au camarade Aguédé Paulin.



8. Il exige sa libération immédiate et sans conditions ainsi quecelle de tous les démocrates illégalement détenus.



9. Le FPI invite les Ivoiriens à demeurer vigilants et mobilisés pour les mots d'ordre à venir.





Fait à Abidjan, le 06 décembre 2020

Pour le Front Populaire Ivoirien L'Ambassadeur Koné Boubakar Vice-président, Porte-parole par Intérim