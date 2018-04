CÔTE D'IVOIRE - Crise au sommet de l’Etat : Bédié et Ouattara ne se parlent plus, ce qui divise les deux hommes

C’est sûr que les deux années qui restent encore avant la fin du second mandat présidentiel d’Alassane Ouattara en 2020, nous réservent bien des surprises. Déjà au sein de la grande famille houphouetiste du RHDP, le courant semble coupé entre les deux principaux leaders, à savoir entre le chef de l’Etat et son aîné Henri Konan Bédié.Dire que la question de l’alternance en 2020 en faveur du PDCI-RDA pose problème au sein du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix, n’est pas exagéré. Depuis quelques temps, le RDR, l’un des partis membres de la coalition au pouvoir, s’est fait le nouveau chantre du parti unifié RHDP avant la présidentielle d’octobre 2020.Une idée que semble épouser le président de la République, Alassane Ouattara, qui a récemment mis en place un haut comité de réflexion autour de la question. Il n’en a pas fallu plus pour que des cadres du parti fondé par Félix Houphouët-Boigny, considérés comme des irréductibles par certains, montent sur leurs chevaux pour dénoncer un accord de dupes.