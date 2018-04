CÔTE D'IVOIRE - Crise au FPI : "Les choses évoluent dans le sens de l’unité", affirme Affi N’Guessan

«Il y a des appels de plus en plus fréquents émanant de certains militants qui étaient dans la fronde», poursuit-il.Mais pour Affi N’Guessan, le défi majeur à relever consiste à parvenir à l’union « sans que personne n’ait le sentiment d’avoir perdu un combat », confie-t-il sur la même chaine de télévision.«Si nous ne sommes pas unis, nous nous faisons du tort, ainsi qu’à l’ensemble de nos militants, je dirai même à la Côte d’Ivoire entière et en particulier au président Laurent Gbagbo qui a besoin d’un parti uni pour le soutenir dans ce combat pour la liberté », a-t-il ajouté en outre.