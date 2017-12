CÔTE D'IVOIRE - Cour d'Assises : 20 ans de prison pour Hubert Oulaye

Le verdict de la Cour d'Assises d'Abidjan est tombé ce 26 décembre 2017 comme un couperet: 20 ans de prison (sans mandat de dépôt puisqu'il est rentré, apprend-on, chez lui à la maison) pour Hubert Oulaye, ancien ministre et président du Comité de contrôle du FPI. en Outre, il devra payer 20 milliards de nos francs de dommages et intérêts à l'Etat de Côte d'Ivoire.

Alors qu'il avait trouvé refuge au lendemain de la crise post-électorale de 2011 au Ghana, il est rentré librement le 30 novembre 2014 au pays. Il a été arrêté en mai 2015. Détenu à la prison civile de Dabou, chef-lieu de la région des Grands ponts, il a été mis en liberté provisoire le 8 juin 2017.

Accusé de "complicité d'assassinat" de sept militaires nigériens de l'ONUCI et huit civils en juin 2012, non loin de Guiglo, chef-lieu de la région du Cavally (Ouest de la Côte d'Ivoire) d'où il est originaire, il comparaissait depuis le 18 décembre 2017.



Ferro M. Bally