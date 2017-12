CÔTE D'IVOIRE - Conflits inter-communautaires : Des morts et plusieurs blessés dans l’ouest

La localité de Binleu, située à 4 km de Mahapleu, dans le département de Danané, vit une situation difficile. Un conflit communautaire entre autochtones et allochtones a fait, du 1er décembre 2017 à ce jour, 4 morts et trois blessés gravement qui suivent des soins à l’hôpital de Mahapleu et au Centre hospitalier régional (Chr) de Man. Le passage de notre équipe de reportage, jeudi 7 décembre 2017, sur les lieux du conflit, a permis d’en savoir un peu plus sur cette affaire. Selon le chef du village de Binleu, Gouagon Koué Lazare, assisté de sa notabilité, c’est une histoire de forêt qui a dégénéré dans le campement nommé ’’Guinée’’. A en croire le chef, un des protagonistes aurait tabassé son tuteur, et s’apprêtait à « l’achever » lorsqu’est arrivé un troisième homme. Ce dernier se serait emparé d’un bois pour assommer l’auteur de la bastonnade, mort sur le coup. Après les constats des forces de l’ordre de Mahapleu, la communauté autochtone découvre, le même soir, le corps sans vie de l’épouse de leur frère tué. La communauté allochtone, pour venger ses morts, a incendié les campements environnants appartenant aux autochtones. Au dire du chef de Binleu, la peur a gagné ses administrés, qui ont décidé de fuir le village. Malgré l’intervention du sous-préfet de Mahapleu et de la gendarmerie pour ramener le calme, a-t-il poursuivi, un couple à Flampleu, à quelques kilomètres de Binleu, a été criblé de balles par des inconnus. Beh Dominique, le chef de famille, a succombé à ses blessures tandis que son épouse et son bébé ont été transférés au Chr de Man. Le bébé, selon une source locale, est décédé, mercredi 6 décembre, dans la soirée, et sa génitrice reçoit les soins appropriés.