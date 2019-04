CÔTE D'IVOIRE - Colloque : "Du sens à l'identité"

La question identitaire ou les questions d’identité sont au cœur d’un enjeu autant spécifique que global, tant elle concerne l’individu et la communauté. Perçue comme le substrat d’une chose ou d’une réalité épistémique et cognitive, l’identité porte une charge symbolique surdéterminée dont l’inflation se structure autour du sens. Dès lors ce n’est plus l’identité elle-même mais bien plus celle de son sens et de sa signification qui lui confère autant d’importance dans la construction et la reconstruction de notre représentation sociale, mentale, philosophique, linguistique, etc. L’identité se pose au sein de l’espace sociétal autant dans celui de la connaissance comme un ensemble multiple de signes psycho-socio-linguistique intégrés que la question du sens révèle.Les progrès spectaculaires des sciences cognitives et l’émergence de la civilisation numérique induisent aujourd’hui des phénomènes inédits de recomposition, de décomposition, dilution ou de liquéfaction des identités. Le sens de l’identité s’en trouve reconfiguré et reformaté avec l’émergence de phénomènes culturels d’hybridation psycho-sexuel avec le transexualisme et d’interface homme-machine avec le transhumanisme et le post-humanisme comme autant de symboles et de signes dans les représentations identitaires. En effet, dans la construction du sens que dans celle de l’identité, les signes jouent un rôle de communication et de consignation, c’est-à-dire d’ouverture, d’intégration ou d’exclusion. Ainsi, nés des exigences de la communication, les signes ont-ils une fonction instrumentale d’expression et de consignation d’un ensemble qui s’avère relativement hétérogène et hétéroclite (Latraverse 1998 :19). Des aspects par lesquels les objets se présentent à nous aux propriétés générales que nous connaissons de ces objets on observe une dispersion dans la configuration aussi bien du sens que de l’identité desquelles une unicité résulte de la réunion des choses. On pourrait donc dire que du sens à l’identité qu’il y a similarité de configuration. Autant que le sens, l’identité est en perpétuelle construction. Elle (l’identité) se caractérise par tant de rencontres qui la structurent et en déterminent son contenu. Ainsi, faut-il donner du sens à l’identité ? y a-t-il lieu d’en faire un critère de rejet et/ou d’acceptation puisque dans les deux cas ; c’est-à-dire de la ressemblance à l’opposition il y a toujours identification par rapport à une entité, une personne ou un groupe, un ensemble, etc. Qu’il s’agisse du sens ou de l’identité il est toujours spécifiquement question de faire toute la place à la question de la validité et de la légitimité qui réside au cœur de la démarche locutive : la question de l’ambivalence relationnelle, la position relationnelle ;c’est-à-dire, la légitimité des connexions produisant des catégories et des identités de sens toujours réajustées et renégociées par les partenaires en interaction.L’objectif de ce colloque consiste à interroger le langage, le social, le culturel autant que le politique dans leur rapport aux sens de l’identité comme élément structurant et structurel.Il s’agit de relever que tant dans la configuration du sens que dans l’institution de l’identité il y a de la dispersion, l’agrégation ou l’intégration d’éléments épars et divers comme reconnaissance et représentation sociales, épistémiques et cognitives.Il s’agit donc de tenter de comprendre qu’au cœur de la construction, de la déconstruction ou même de la reconstruction il y a le sens de notre humanité-monde.Des opportunités des recherches et de réflexions pourraient être proposées autour des thématiques suivantes :les identités plurielles/collectives ou communautairesLes identités spécifiques/minoritaires/majoritairesLes identités linguistiques et intercommunicationnellesles identités individuelles, collectives/communautaires et cohésion socialeLes identités numériques ou immatériellesLes identités en crise/décomposées/ recomposées/mal-composéesLes identités humaines/transhumaines/posthumaines20 Avril 2019 : Lancement de l’appel à communication05 août 2019 : Réception des projets de communication05 septembre 2019 : Réponse du comité scientifique05 et 06 mars 2020 : Tenue du colloque2020 Publication des actes du colloqueLieu du colloque :UFR Communication, Milieu et Société (CMS)- Université Alassane Ouattara-Bouaké (Côte d’Ivoire)Envoi des propositions de communicationLes projets de communication de 250 à 300 mots doivent être acheminés au mail suivant : ducolloquesensidentite@gmail.comLes langues de communication sont : le français et l’anglais.M. 