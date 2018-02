CÔTE D'IVOIRE - Cissé Bacongo souhaite « bonne arrivée à Affi N’guessan au Rhdp »

Une alliance entre le Rassemblement des républicains (RDR) et le Front Populaire Ivoirien (FPI) sera-t-elle effective ? En tout cas, Cissé Bacongo, vice-président chargé des affaires juridique, institutionnelles et des droits humains du RDR y croit. Il a d’ailleurs invité son parti à tendre la main au Front Populaire Ivoirien (FPI) lors d’un meeting organisé à Koumassi le dimanche 4 février.Cissé Bacongo, lors de son intervention, a appelé à tendre la main au FPI : « Nous devons nous donner la main Mme la Secrétaire générale (NDLR : Kandia Camara). Nous devons nous donner la main, mais également nous devons donner la main à nos frères du FPI, nous devons les accueillir » a-t-il déclaré.Au FPI, l’heure ne semble pas encore être à la réconciliation entre les deux franges qui ont des divergences de stratégies. Si la frange Affi N’Guessan se montre de plus en plus ouverte aux discussions avec la coalition au pouvoir, le Rassemblement des Houphouetistes, pour la Démocratie et la Paix (RHDP), celle dont le chef de file est Aboudramane Sangaré reste la plus « rigide ». Ainsi, Cissé Bacongo veut aussi tenter le rapprochement avec ces derniers.« Maintenant, nous attendons le professeur Aboudramane Sangaré. Je sais qu’il va nous faire confiance parce que je sais que vous êtes une médiatrice discrète et très perspicace », a-t-il déclaré à la ministre Kandia Camara.