CÔTE D'IVOIRE - Cinq blessés dans des altercations entre étudiants et gardes pénitentiaires à Bouaké

Au moins cinq étudiants ont été blessés « par balles », mercredi soir, à Bouaké, dans la deuxième ville du pays, lors d’affrontements avec des gardes pénitentiaires, a affirmé le secrétaire général du Comité des élèves et étudiants de Côte d’Ivoire (CEECI), Karamoko Traoré dans un entretien téléphonique accordé le même soir à APA.



Selon M. Traoré, ces échauffourées ont d’abord commencé par un fait isolé en ville avant de se transporter sur le campus où des gardes pénitentiaires en violation de « la franchise universitaire » ont usé de leurs armes contre des étudiants à mains nues.



Toujours selon lui, c’est aux environs de 20 heures (Gmt et heures locales) ce mercredi soir que plusieurs gardes pénitentiaires ont fait irruption au campus de l’Université Alassane Ouattara pour tenter d’extirper par la force un étudiant qui aurait eu un peu plus tôt des différends avec l’un des leurs.



Il s’en est donc suivi une farouche opposition dont le bilan fait état de « cinq blessés par balles » dans le rang des étudiants, a fait remarquer Karamoko Traoré alias général TK, condamnant de « toute son énergie cette violation extrême de la franchise universitaire » qui interdit formellement le port et l’utilisation d’armes à feu au sein des universités.



