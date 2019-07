CÔTE D'IVOIRE - Charles Blé Goudé : "La réconciliation est un échec"

Il est acquitté, mais il n'est pas totalement libre. Il ne doit pas aborder certains sujets, mais il parle beaucoup. Charles Blé Goudé est dans un entre-deux. Il y a six mois, le 15 janvier 2019, l'ancien leader des Jeunes patriotes - tout comme son mentor Laurent Gbagbo - est acquitté par la Cour pénale internationale, à l'issue de trois ans de procès pour crimes contre l'humanité.Six mois plus tard, Blé Goudé est toujours aux Pays-Bas, non loin de la prison de Scheveningen où il a été incarcéré durant cinq années. Arrêté en janvier 2013 au Ghana, il avait été transféré en mars 2014 devant la CPI. C'est dans la capitale hollandaise, à La Haye, que TV5MONDE a rencontré l'ex-ministre ivoirien, le 4 juillet 2019.Charles Blé Goudé attend un éventuel appel du procureur remettant en cause son acquittement. Une "liberté" sous condition. Il ne doit notamment pas s'exprimer sur la crise qui a suivi la présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire.Pas un mot non plus sur la décennie 2000, lorsqu'il était à la tête des Jeunes patriotes, les partisans les plus musclés du président Laurent Gbagbo. Dans un long entretien accordé en juin 2019 à l'hebdomadaire Jeune Afrique, il confessait juste quelques "regrets" pour des déclarations qui ont "traumatisé", estimant que "on ne peut jamais faire l'unanimité".On ne saura donc rien aujourd'hui du regard qu'il porte sur ces années où il était surnommé "général de la rue" ou "général de la jeunesse". Ces années où, en tribun hors pair, il savait mobiliser les foules comme ce 6 novembre 2004 lorsque, après que la France eut pilonné et anéanti l'aviation ivoirienne en représailles à la mort de neuf soldats français dans le bombardement de Bouake, il lance un appel à la population.Le 4 juillet dernier, Charles Blé Goudé assure à TV5MONDE être "content d’être libre". "Je suis acquitté, […] et comme tout être humain, j’aimerais être parmi les miens." Charles Blé Goudé assure avoir "toujours gardé [sa] liberté de penser".C'est au sein de la puissante Fesci que Charles Blé Goudé s'est lancé en politique au début des années 90. La Fédération estudiantine et scolaire en Côte d'Ivoire, où il côtoie celui qui deviendra plus tard son rival, Guillaume Soro, futur Premier ministre et futur président de l'Assemblée nationale. Soro et Blé Goudé seront très proches avant que l'histoire de la Côte d'Ivoire des années 2000 ne les sépare.« Aimeriez-vous voir Guillaume Soro rejoindre l’opposition pour porter un projet politique au service de la Côte d’Ivoire ? », demande pour TV5MONDE Dominique Tchimbakala à Charles Blé Goudé. « Il est déjà dans l’opposition, répond l’ex-chef des Jeunes patriotes qui qualifie Guillaume Soro d'"acteur majeur de la vie politique en Côte d’Ivoire"."Ce n’est pas mon souhait qui fait de lui un opposant. Dès l’instant où ses vues […] ne concordent plus avec les vues du parti au pouvoir, et qu’il formule publiquement des critiques à l’encontre de la manière dont le pouvoir gère le pays, Guillaume Soro est déjà dans l’opposition", assure Charles Blé Goudé.